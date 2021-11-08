Oxxxymiron выпустил новый трек

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил новый трек «Организация». Это уже третья песня, которую рэпер выпускает за восемь дней после затишья в несколько лет, написала «Газета.ru».

Новый трек Федоров опубликовал на своем YouTube-канале. Клип на «Организацию» снял клипмейкер Тим Roho, ранее сотрудничавший с музыкантами Markul и Loqiemean.

Фанаты Oxxxymiron полагают, что треки, которые выпускает артист войдут в грядущий альбом. Однако сам рэпер пока напрямую не высказывался о предстоящем релизе.

1 ноября он выпустил песню «Кто убил Марка?», в которой затронул тему своего давнего конфликта с рэпером Ромой Жиганом. Спустя несколько дней Oxxxymiron опубликовал клип на песню «Цунами», записанную в непривычном для рэпера жанре в тандеме с тверской рок-группой «Пионерлагерь Пыльная Радуга».

Последний альбом Oxxxymiron «Горгород» вышел в 2015 году. С тех пор рэпер надолго пропал и почти не выпускал сольные треки.