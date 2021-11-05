Попытка в рок? Oxxxymiron выпустил еще один трек

Oxxxymiron выпустил еще один новый трек «Цунами» и клип к нему. В начале недели он выложил десятиминутную песню «Кто убил Марка?». В ней он рассказал о конфликте с Ромой Жиганом, который произошел 10 лет назад, а также о влиянии этого события на его жизнь.

Новый трек «Цунами» оказался не таким продолжительным — клип на песню длится менее трех минут. Главным героем стало радиоактивное чудовище, которое стремится стать человеком.

За музыку в «Цунами» отвечала тверская рок-группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга». Сам клип нарисовали Юрий Белоусов, Ксения Сухарева, Анна Крылова и Анастасия Чикерлан.

Трек «Кто убил Марка?» вышел на YouTube 1 ноября, спустя ровно 10 лет после конфликта рэпера с Ромой Жиганом. Сингл стал первым за последние четыре года. В тот же день Oxxxymiron запустил сайт когда-альбом.рф. На нем отмечены локации в разных частях России, на которых появились рекламные плакаты с надписью: «Когда альбом?» При этом пока нет никакой информации о дате выхода пластинки или подробностей о количестве треков в ней.