Овсиенко прокомментировала слухи о домашнем насилии

По данным портала «ПолитЭксперт», артистка назвала это ложью. Она рассказала, что сейчас отдыхает с супругом в Крыму. Свое «исчезновение» она объяснила весенним режимом самоизоляции.

Также Овсиенко рассказала, что больше всего из-за слухов пострадала ее мама.

«Больше всего эта ситуация сделала больно моей маме. Все начали и ей в том числе звонить, беспокоить. Но, слава богу, она благоразумная и все прекрасно понимает», — рассказала певица.

Ранее шоумен и танцор Сергей Глушко в рамках YouTube-программы «Осторожно, Собчак!» прокомментировал встречу с любовницей в их общем с супругой Наташей Королевой доме.

Ведущая Ксения Собчак в ходе шоу задала Глушко вопрос о том, почему он привел любовницу домой, а не снял номер в гостинице.

«Это — мой косяк. Я лоханулся. Не ошибаются только трупы. Я признаю свою ошибку. Объяснять ничего не буду. Это моя ошибка, и объяснения все мои только с женой происходят. Рассказывать другим не буду», — заключил артист.