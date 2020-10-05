«Я лоханулся»: Тарзан прокомментировал встречу с девушкой в их с Королевой доме

Ранее СМИ сообщали, что вернувшаяся из отпуска певица обнаружила пропажу драгоценностей на пять миллионов рублей и недостачу трех тысяч евро. Королева обвинила во всем Анастасию Шульженко. По ее словам, Тарзан находится в интимной связи с этой девушкой.

Позже журналисты писали, что любовница совершила кражу из мести. Анастасия заявила, что беременна от звезды. Девушка уже обратилась к адвокату Вадиму Лялину, чтобы тот защищал ее в правовом поле, пишет Newinform.

Ведущая Ксения Собчак в ходе шоу задала Глушко вопрос о том, почему он привел любовницу домой, а не снял номер в гостинице.

«Это — мой косяк. Я лоханулся. Не ошибаются только трупы. Я признаю свою ошибку. Объяснять ничего не буду. Это моя ошибка, и объяснения все мои только с женой происходят. Рассказывать другим не буду», — заключил артист.

Ранее рунический провидец Игорь Вечерский рассказал, что что ждет союз Тарзана и Королевой в будущем.