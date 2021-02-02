Жена Овечкина показала отдых со свекровью в караоке

Жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина показала подписчикам видео семейных посиделок в караоке. Настатья Шубская сняла, как свекровь пела песню «Команда молодости нашей».

Видео с Татьяной Овечкиной жена хоккеиста опубликовала в сторис Instagram, подписав: «Моя свекровь». На кадрах мать спортсмена с микрофоном в руках исполняла песню «Команда молодости нашей» на стихи Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой.

Татьяна Овечкина в молодости была баскетболисткой и двукратной олимпийской чемпионкой. Выступала за БК «Динамо» Москва и была тренером. В 1975 году удостоилась звания заслуженного мастера спорта СССР. В 1998 году получила звание заслуженного тренера России.

Шубская и Овечкин поженились летом 2016 года, а через год сыграли свадьбу. Президент Владимир Путин подарил молодоженам чайный сервиз. По словам хоккеиста, за все это время никто не пользовался подарком, так как он является слишком дорогим для этого. Сейчас Шубская и Овечкин воспитывают двух сыновей. Первый ребенок родился в 2018 году, а второй — в 2020-м.