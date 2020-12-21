Овечкин рассказал, какой подарок получил от Путина на свадьбу

Российский хоккеист и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин четыре года назад женился на модели Анастасии Шубской. На свадьбу молодоженам президент Владимир Путин подарил чайный сервиз.

По словам хоккеиста, за все это время никто не пользовался чайным сервизом, так как подарок является слишком дорогим для этого.

«Хранится у нас дома, с ним все нормально. Но чай из него не пили», — рассказал Овечкин Sport24.

Овечкин и Шубская зарегистрировали свой брак летом 2016 года. Спустя год пара отпраздновала свадьбу в подмосковной Барвихе. В 2018 году в семье родился сын. Мальчика назвали Сергеем в честь старшего брата спортсмена. Весной 2020 года Овечкин и Шубская стали родители во второй раз. Тогда на свет появился Илья.

В 2017 году Овечкин создал движение Putin Team в поддержку российского президента. К нему присоединились несколько спортсменов и актеров. В декабре 2019 года хоккеист встретился с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер признался в любви к России и заявил об уважении к Владимиру Путину.