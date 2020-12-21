Овечкин рассказал, какой подарок получил от Путина на свадьбу
По словам хоккеиста, за все это время никто не пользовался чайным сервизом, так как подарок является слишком дорогим для этого.
«Хранится у нас дома, с ним все нормально. Но чай из него не пили», — рассказал Овечкин Sport24.
Овечкин и Шубская зарегистрировали свой брак летом 2016 года. Спустя год пара отпраздновала свадьбу в подмосковной Барвихе. В 2018 году в семье родился сын. Мальчика назвали Сергеем в честь старшего брата спортсмена. Весной 2020 года Овечкин и Шубская стали родители во второй раз. Тогда на свет появился Илья.
В 2017 году Овечкин создал движение Putin Team в поддержку российского президента. К нему присоединились несколько спортсменов и актеров. В декабре 2019 года хоккеист встретился с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер признался в любви к России и заявил об уважении к Владимиру Путину.