Знаменитости 27 февраля 2024, 13:17 Отца Тейлор Свифт обвинили в нападении на папарацци ABC: австралийский журналист обвинил отца певицы Тейлор Свифт в нападении Фото: Ronald Woan / Википедия

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Австралийский журналист Бэн Макдональд обвинил отца певицы Тейлор Свифт в нападении. Кроме того, он написал заявление в полицию. Об этом сообщила австралийская радиостанция ABC.

Пострадавший журналист рассказал, что 71-летний мужчина ударил его по лицу, когда он пытался сфотографировать певицу на пристани в Сиднее ночью. В то время девушка возвращалась с прогулки на круизном лайнере по гавани после завершения концертной программы в стране в рамках мирового турне Eras Tour.

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«Он напал на меня и ударил меня по лицу. За 23 года работы на меня ни разу не нападали», — поделился журналист.

Макдональд заявил, что служба охраны Свифт заслонила зонтиками его камеру и попыталась отодвинуть его с места. После этого, по его словам, отец Тейлор Свифт начал его бить.

Представители австралийской полиции уточнили, что взяли дело на контроль. Кроме того, они добавили, медицинская помощь пострадавшему не требовалась.

Ранее в США демократы решили использовать концерты Тейлор Свифт для агитации.