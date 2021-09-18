Отряд актеров-космонавтов прибыл на Байконур

Экипаж корабля «Союз МС-19», который примет участие в съемках художественного фильма на орбите, прибыл на космодром Байконур. Об этом сообщил Telegram-канал Роскосмоса.

«На космодром Байконур прибыли (основной и дублирующий) экипажи корабля „Союз МС-19“ для завершения предстартовой подготовки», — рассказали в Роскосмосе.

В основной состав вошли космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. В дублирующий — космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Ранее СМИ рассказали, чем Шипенко и Пересильд будут питаться на МКС. Их ждет трехразовое питание и легкий перекус из стандартного рациона питания космонавтов. Индивидуальное меню для них не предусмотрено, рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

Первый съемочный день в космосе у них начнется с завтрака. Им предложат рубленую свинину с яйцом, творог, печенье «Русское» и витамины. На обед — икра любительская, борщ с мясом, азу, хлеб «Бородинский» и десерт из яблок.