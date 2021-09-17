Стало известно меню Пересильд и Шипенко на МКС

Меню космонавтов ждет актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко во время съемок фильма на МКС. Они отправятся в космос в октябре.

Пересильд и Шипенко ждет трехразовое питание и легкий перекус из стандартного рациона питания космонавтов. Индивидуальное меню для них не предусмотрено, рассказал РИА «Новости» заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

«Когда они прилетят на орбитальную станцию, они будут питаться тем рационом, который используют для питания члены экипажа, находящиеся там. Это 16-суточный рацион, основная часть его формируется без учета индивидуальных вкусов членов экипажа», — сообщил он.

Первый съемочный день в космосе у них начнется с завтрака. Им предложат рубленую свинину с яйцом, творог, печенье «Русское» и витамины. На обед — икра любительская, борщ с мясом, азу, хлеб «Бородинский» и десерт из яблок.

На ужин звездные «космонавты» смогут отведать гуляш с картофельным пюре, салат из зеленой фасоли и имбирное печенье.

Среди напитков на выбор - кофе, чай, какао.

К полету на МКС актрису и режиссера допустили в конце августа. Ожидается, что Шипенко и Пересильд стартуют в космос 5 октября, а вернутся на Землю 17 октября.