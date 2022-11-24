24 ноября 2022, 15:37
«Отношусь к нему с большим уважением»: актер Рожков — о Маслякове
Актер Рожков: пока Масляков стоит у руля «КВН», юмор на Первом канале будет чистый
Актер, сценарист, телеведущий, бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков в день рождения руководителя телепередачи «КВН» Александра Маслякова рассказал о своем отношении к телеведущему. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Отношусь к нему с большим уважением, даже скажем так, с трепетом. Он человек требовательный, но справедливый. Александр Васильевич очень тонко чувствует юмор», — отметил Рожков.
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По его словам, «КВН» никогда не опускался до пошлости в отличие от многих телепередач, и в этом главная заслуга Александра Васильевича.
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«Пока Александр Васильевич стоит у руля „КВН“, можно надеяться, что юмор на Первом канале будет чистый, светлый, добрый», — резюмировал актер.
В четверг, 24 ноября, Александр Масляков празднует 81 год.
Ранее сообщалось, что Александр Масляков вернулся на пост ведущего «Клуба веселых и находчивых» (КВН).
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