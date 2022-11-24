Знаменитости 24 ноября 2022, 15:37 «Отношусь к нему с большим уважением»: актер Рожков — о Маслякове Актер Рожков: пока Масляков стоит у руля «КВН», юмор на Первом канале будет чистый Соцсети

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Актер, сценарист, телеведущий, бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков в день рождения руководителя телепередачи «КВН» Александра Маслякова рассказал о своем отношении к телеведущему. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Отношусь к нему с большим уважением, даже скажем так, с трепетом. Он человек требовательный, но справедливый. Александр Васильевич очень тонко чувствует юмор», — отметил Рожков.

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По его словам, «КВН» никогда не опускался до пошлости в отличие от многих телепередач, и в этом главная заслуга Александра Васильевича.

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«Пока Александр Васильевич стоит у руля „КВН“, можно надеяться, что юмор на Первом канале будет чистый, светлый, добрый», — резюмировал актер.

В четверг, 24 ноября, Александр Масляков празднует 81 год.

Ранее сообщалось, что Александр Масляков вернулся на пост ведущего «Клуба веселых и находчивых» (КВН).

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