Александр Масляков возобновит работу в качестве ведущего КВН | 360°

Знаменитости 08 ноября 2022, 15:33 Александр Масляков возобновит работу в качестве ведущего КВН Александр Масляков-старший вернулся на пост ведущего в КВН РИА «Новости»

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Александр Масляков-старший вернулся на пост ведущего «Клуба веселых и находчивых» (КВН). Об этом во вторник рассказали в пресс-службе Первого канала.

«Ведущий – Александр Васильевич Масляков», — отметили в сообщении.

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Команды соберутся 12 ноября и посоревнуются за баллы в трех раундах: приветствие, биатлон и музыкальный фристайл. Среди участников будут «Доктор Хаусс» из Могилева, «Столик» из города Чулым, «Росы» из Нижнего Новгорода, столичная команда «Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова», «Зеленый чемодан» — Гурьевск и «Северяне» из Нягани.

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В жюри войдут гендиректор Первого канала Константин Эрнст, ведущий Валдис Пельш, дирижер Сергей Жилин, телеведущая Алла Михеева и комик Алексей Кривеня.

В феврале Масляков объявил, что заболел COVID-19, из-за чего ему пришлось пропустить игры нового сезона. Постоянного ведущего ему на замену брать не стали, однако летний кубок КВН вел Валдис Пельш. Он рассказал, что долгое время сидел в жюри юмористической передачи, поэтому структуру самой программы и спецвыпусков знает очень хорошо. При этом Пельш признался, что вести передачу так, как Масляков, невозможно, сообщил RT.