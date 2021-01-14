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    14 января 2021, 15:28

    Актер сериала «Универ» Гогунский рассказал об ошибках молодости

    Дарья Морозова

    Актер Виталий Гогунский, известный по сериалу «Универ», рассказал об ошибке, которую он совершил в молодости. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
    Актер сериала «Универ» Гогунский рассказал об ошибках молодости

    Он рассказал, что из-за этого развелся с Ириной Маирко.

    «Сейчас можно сказать, что я был молодой, горячий, хотел реализовать мечту, мне казалось, что так будет правильно. Так сложилось», — рассказал он.

    Гогунский уточнил, что в первую очередь реализовал мечту бывшей супруги и дочери, а себя отодвинул на второй план. Сейчас он считает это неправильным.

    «Как в самолете: сначала маску на себя, потом — на своего ребенка», — пояснил Гогунский.

    Ранее Ирина Маирко, бывшая жена актера, назвала истинную причину развода с актером. Она сообщила, что ему не нужна семья. По словам экс-супруги, у актера началась депрессия сразу после свадьбы.

    «Виталик просыпался в пять вечера и до девяти утра играл у телевизора в приставку», — рассказала она.

    Отношения супругов окончательно ухудшились после попытки сделать совместный проект. Ирина отвечала за организационные моменты, Виталий взял на себя сценарий. По словам Маирко, он не сделал ничего.