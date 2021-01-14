Актер сериала «Универ» Гогунский рассказал об ошибках молодости
Он рассказал, что из-за этого развелся с Ириной Маирко.
«Сейчас можно сказать, что я был молодой, горячий, хотел реализовать мечту, мне казалось, что так будет правильно. Так сложилось», — рассказал он.
Гогунский уточнил, что в первую очередь реализовал мечту бывшей супруги и дочери, а себя отодвинул на второй план. Сейчас он считает это неправильным.
«Как в самолете: сначала маску на себя, потом — на своего ребенка», — пояснил Гогунский.
Ранее Ирина Маирко, бывшая жена актера, назвала истинную причину развода с актером. Она сообщила, что ему не нужна семья. По словам экс-супруги, у актера началась депрессия сразу после свадьбы.
«Виталик просыпался в пять вечера и до девяти утра играл у телевизора в приставку», — рассказала она.
Отношения супругов окончательно ухудшились после попытки сделать совместный проект. Ирина отвечала за организационные моменты, Виталий взял на себя сценарий. По словам Маирко, он не сделал ничего.