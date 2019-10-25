Отец Нурмагомедова попросил не рекламировать Макгрегора

Отец Хабиба Нурмагомедова посчитал настоящими мужчинами людей, пришедших к отелю Конора Макгрегора. Абдулманап также объяснил цель резких выражений ирландского бойца и попросил журналистов не делать сопернику Хабиба пиар-кампанию.

«Вы думаете, в этой стране нет настоящих мужчин и никто туда [к отелю] не придет?! В этой стране самые мужественные исторические страницы. У нее самая большая территория. Трусливый народ не занимает такую территорию», — сказал Нурмагомедов-старший, комментируя приход толпы дагестанцев к отелю Ritz-Carlton в Москве, куда 24 октября приезжал Макгрегор на пресс-конференцию.

Макгрегор ответил толпе дагестанцев у его отеля в Москве Подробнее

В беседе с изданием «Подъем» Абдулманап Нурмагомедов объяснил, что слова Макгрегора о дагестанцах — чистой воды провокация. Все помнят, что его сын победил ирландца в бою, поэтому относиться серьезно к Макгрегору не стоит. Теперь Макгрегор хочет реванша, поэтому давит на больные места Нурмагомедова, чтобы спровоцировать на бой.

Также Нурмагомедов-старший призвал журналистов не рекламировать Макгрегора.

24 октября в Москве прошла первая пресс-конференция с Макгрегором. Он опоздал на несколько часов, а потом еще и оскорбил дагестанцев, сказав, что якобы все понимают, что они из себя представляют от природы. Юристы уже нашли следы уголовного преступления в его речах.