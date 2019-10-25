Уголовное преступление нашли в словах Макгрегора о дагестанцах

Ирландский боец UFС Конор Макгрегор в ходе пресс-конференции, которую он провел в Москве, позволил себе высказать сомнительные слова в адрес дагестанцев. Юристы считают, что это заслуживает наказания.

Пресс-конференция Макгрегора прошла в Москве 24 октября. Боец рассказал журналистам, что его оппонент из Дагестана Хабиб Нурмагомедов боится драться с ним в столице. По мнению Макгрегора, россиянин выходит на октагон только против тех, кого заведомо способен победить. Ирландец добавил, что якобы все понимают, что представляют собой дагестанцы от природы. Такими же чертами характера он наделил и Нурмагомедова.

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«Любой адекватный человек, посещая ту или иную страну, интересуется, какие там законы и порядки. Так вот, Конору неплохо было бы уяснить, что в России его высказывания о дагестанцах — это чистой воды статья Уголовного кодекса», — заявила «360» член Общественной палаты Дагестана, юрист Дина Бийгишиева.

По ее словам, в России, как и во всей Европе, запрещен «язык вражды», или hate speech. Это значит, что сознательное общество принимает законы, не позволяющие разжигать ненависть применительно к нациям, этносам и народам.

Иными словами, в словах Макгрегора налицо состав преступления. Будет ли дана заявлению бойца юридическая оценка, не сообщается.