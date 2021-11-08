Умер отец музыканта культовой группы Kiss

Ритм-гитарист и вокалист группы Kiss Пол Стэнли рассказал о том, что его отец умер. Такой информацией музыкант поделился в своих социальных сетях. Мужчине должно было исполнится 102 года. Об этом сообщило РИА ФАН.

По информации, описанной в официальной биографии группы «Kiss: Behind The Mask», известно, что отец музыканта Уильям Эйзен являлся уроженцем Соединенных Штатов. При этом бабушка и дедушка Стэнли имели «русско-венгерско-польские корни». Музыкант сообщил также, что до своего 102-летия его отец не дожил всего пять месяцев. По его словам, успехи сына Уильям Эйзен воспринимал с гордостью и любовью.

«Мой отец Уильям Эйзен покинул эту землю через 101 год и 7 месяцев. Его гордость за мои достижения была трогательной, как и его любовь к моей семье», — рассказал музыкант.

Ранее группе Kiss пришлось отменить четыре концерта в рамках своего турне. Причиной этого послужило то, что фронтмен коллектива Джин Симмонс заразился коронавирусом.