Группа Kiss отменила концерты после заражения басиста Симмонса коронавирусом

Фронтмен американской рок-группы Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом. Коллектив объявил, что отменяет следующие четыре концерта в рамках своего турне. Музыканты и все сопровождающие их лица ушли в самоизоляцию. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте группы в Twitter.

В заявлении коллектива говорится, что Джин Симмонс испытывает только легкие симптомы недомогания. Ранее от коронавируса выздоровел вокалист Kiss Пол Стэнли.

В связи с новым подтвержденным случаем заражения группа и вся команда останутся дома в полной изоляции на 10 дней.

В этой связи отменяются концерты в штатах Мичиган, Огайо, Иллинойс и Висконсин. Для выступлений установят новые даты, на которых будут действительны все купленные билеты.

Участники Kiss вернутся на сцену уже 9 сентября.

Участники американской рок-группы выступают в поддержку массовой вакцинации от коронавируса. Пресс-служба Kiss заявляла что все участники турне перед началом поездки прошли полный курс прививок.