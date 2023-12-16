Мир 16 декабря 2023, 02:31 Лобода объяснила, почему не отказалась от исполнения песен на русском языке Певица Лобода назвала причину возвращения к исполнению на русском языке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинская певица Светлана Лобода объяснила, почему вернулась к исполнению песен на русском языке. Об этом артистка рассказала в интервью Би-би-си.

«Большая часть Украины говорит на русском языке. <…> Миллионы людей по всему миру говорят на русском языке — так случилось», — отметила исполнительница.

Реклама

Она призналась, что вопрос русского языка очень остро стоит на Украине. Певица добавила, что говорит на русском в Европе, Грузии, Армении, Латвии и Казахстане. Но на родине использует украинский язык.

Ранее на Украине решили отказаться от русского жестового языка, в том числе от тех знаков, в которых есть «хотя бы намек на русскость», заявил журналист Александр Хребет.

До этого руководство Киевского национального университета отменило изучение русского и белорусского языков. Преподавателям и студентам Киево-Могилянской академии запретили общаться по-русски.