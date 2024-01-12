Знаменитости 12 января 2024, 10:16 Отбывающий срок в колонии Ефремов выплатил долги и получил в наследство две квартиры Shot: актер Ефремов окончательно стал владельцем двух московских квартир РИА «Новости»

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Две московские квартиры окончательно стали собственностью находящегося в колонии актера Михаила Ефремова. Он погасил все имущественные задолженности перед налоговой, сообщил Telegram-канал Shot.

Стоимость квартир составила 80 миллионов рублей. Они перешли Ефремову после смерти его дяди — концертмейстера Александра Покровского.

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В начале декабря ФНС начислила отбывающему наказание актеру имущественную задолженность в размере 195 тысяч рублей. Ефремов погасил долг в первую неделю после праздников.

По информации Telegram-канала, бывший артист театра обещал оставить трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте семье, которая в течение 19 лет ухаживала за его дядей.

На жилье претендовал родственник концертмейстера — Алексей Громов. Он много лет ухаживал за Александром Покровским, но в права наследования на недвижимость вступил Михаил Ефремов. Громов выразил опасения, что актер подселит в квартиру неизвестных людей.