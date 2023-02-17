Знаменитости 17 февраля 2023, 16:42 Стало известно о характеристике актера Ефремова в колонии Адвокат Падалко: актера Ефремова положительно характеризовали в колонии РИА «Новости»

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Осужденный за гибель человека в ДТП российский актер Михаил Ефремов характеризуется положительно и имеет поощрения в колонии, замечания к нему отсутствуют. Об этом ТАСС рассказал адвокат Юрий Падалко.

«Администрацией колонии Михаил Олегович характеризуется с положительной стороны, к нему нет никаких замечаний, зато есть поощрения. За стороны руководства ФСИН также нет никаких вопросов», — отметил он.

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Падалко уточнил, что Ефремов получил поощрение за активное участие в съемке кино в колонии.

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«Что касается планов подачи ходатайства на условно-досрочное освобождение, то это неизвестно. Пока что Ефремов продолжит отбывать свое наказание», — заключил адвокат.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годах колонии за смерть человека в ДТП на Смоленской площади. Позднее срок сократили до семи с половиной лет тюремного заключения, так как Ефремов компенсировал моральный вред пострадавшей стороне.

В январе Ефремов подал ходатайство о замене тюремного заключения на принудительные работы.