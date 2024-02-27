27 февраля 2024, 01:21
«Дети — это обуза». Волочкова призналась, что не хочет больше рожать
Волочкова заявила, что ищет любовь, но не хочет больше детей
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не хочет больше рожать детей, но все еще ищет спутника жизни. О своей самой большой любви в жизни она рассказала ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.
«Я влюблена по жизни с пяти лет. В свое творчество», — заявила балерина.
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А вот идеального мужчину она пока еще ищет, но рожать детей от него не планирует. Зато готова полюбить ребенка избранника как своего.
«Мне зачем рожать еще ребенка? Я хочу сказать, что не если, а когда я встречу мужчину своей мечты и у него будет ребенок, <…> то своим отношением к его ребенку я покажу настолько верность и доверие к человеку, что это будет круче, чем выносить и родить», — отметила Волочкова.
Она добавила, что если у избранника детей не будет, это тоже не станет проблемой.
«Я ему скажу, что мой ребенок — это мое творчество. И мужчина моей жизни, который будет любить меня, он примет любые обстоятельства моей жизни. Вы считаете, что рождение ребенка — это скрепление семьи? Нет, это обуза», — призналась артистка.
Волочкова рассказала, что во время беременности выходила на сцену, а репетиции продолжила на следующий день после рождения своей дочери Ариадны.
В декабре прошлого года Волочкова рассказала, что ее 18-летняя дочь Ариадна приехала к ней в гости со своим молодым человеком, с которым встречается несколько месяцев. Совместный вечер они решили провесит в бане.
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