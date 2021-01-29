Познер заявил, что останется в соцсетях

Аккаунты официального сайта «Познер Online» останутся в социальных сетях. Журналист и телеведущий Владимир Познер не станет их удалять в пользу развития канала в Telegram.

О своем решении Познер сообщил в Facebook. Он признался, что не ожидал такой бурной реакции на ранее сделанное заявление.

«Это был вал писем, сообщений и звонков. Я не предполагал, что моя деятельность вызывает такой обширный интерес», — сказал телеведущий.

Познер пояснил, что решение об уходе его аккаунтов в Telegram «принято в связи с обстоятельствами, о которых я не считаю нужным говорить подробно». Телеведущий назвал их «весомыми».

«Я решил, что обязан прислушиваться к вам: в ближайшее время работа всех соцсетей возобновится. Но из Telegram я не уйду», — подытожил Познер, поблагодарив всех за проявленный интерес и неравнодушие.

После удаления своих аккаунтов журналист заявил, что не задумывается, останется он цитируемым или нет. За разъяснением причин такого поступка Познер тогда советовал обратиться к администрации его сайта.