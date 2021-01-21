Познер прокомментировал перенос своего блога в Telegram

Причины этого он не назвал, а лишь посоветовал обратиться к администрации его сайта за разъяснениями. Также он добавил, что хорошо относится в мессенджеру и что его не беспокоит цитируемость его канала.

«Это для меня совершенно неважно, говорю вам откровенно. Поэтому не задумываюсь, останусь я цитируемым или не останусь», — рассказал Познер.