facebook_pixel
    21 января 2021, 19:42

    Познер прокомментировал перенос своего блога в Telegram

    Дарья Морозова

    Владимир Познер удалил свои аккаунты во всех соцсетях и собирается создать канал в Telegram. Об этом сообщила НСН.

    Причины этого он не назвал, а лишь посоветовал обратиться к администрации его сайта за разъяснениями. Также он добавил, что хорошо относится в мессенджеру и что его не беспокоит цитируемость его канала.

    «Это для меня совершенно неважно, говорю вам откровенно. Поэтому не задумываюсь, останусь я цитируемым или не останусь», — рассказал Познер.