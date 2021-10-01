Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук родила двойняшек

Богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойняшек, став матерью семерых детей. Пополнение в семье позволило основательнице Wildberries войти в число самых многодетных семей миллиардеров России, сообщило издание Forbes.

Сообщается, что о прибавлении в семействе Татьяна Бакальчук рассказала во время участия в одной из сессий форума Forbes Woman Day. Рождение младших детей обеспечило попадание семьи Бакальчук в число самых многодетных семей миллиардеров. Семь детей также у совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, депутат Госдумы Андрей Скоч воспитывает 10 детей, а у собственника Московского кредитного банка Романа Авдеева 23 ребенка.

Издание отмечает, что в принадлежащем ее семье интернет-магазине Wildberries лояльно относятся к срокам выхода работников из декретного отпуска.

О том, что семья Бакальчуков является богатейшей в стране, стало известно в августе. Их состояние оценили в 13,1 миллиарда долларов. Второе место досталось совладельцам химического холдинга «Фосагро», а замкнула тройку семья Ротенбергов.