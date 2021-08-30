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    30 августа 2021, 08:26

    Бакальчуки стали богатейшей семьей России по версии Forbes

    Андрей Иванов

    Соучредители крупнейшего онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук заняли первую строчку в рейтинге богатейших семей России. Список составил журнал Forbes.

    Бакальчуки стали богатейшей семьей России по версии Forbes

    По данным издания, состояние Бакальчуков составило 13,1 миллиарда долларов. Совокупный капитал российских семей, которые включили в рейтинг, за год вырос на 16,1 миллиарда долларов до 42,9 миллиарда.

    По сообщению Fоrbеs, компанию Wildberries изначально строили как семейную, однако формально ей владела Татьяна Бакальчук. В конце 2019 года она передала своему мужу 1% активов, что позволило аналитикам включить их семью в этот рейтинг. Второе место у совладельцев химического холдинга «Фосагро» Гурьевых. Их состояние оценили в 6,9 миллиарда долларов. Третье место досталось семье Ротенбергов с состоянием 5,95 миллиарда долларов, они в прошлом году занимали первую строчку списка.

    На прошлой неделе Forbes отдал Татьяне Бакальчук первое место в списке богатейших россиянок. На втором месте — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, на третьем — совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова.