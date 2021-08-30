Бакальчуки стали богатейшей семьей России по версии Forbes

Соучредители крупнейшего онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук заняли первую строчку в рейтинге богатейших семей России. Список составил журнал Forbes.

По данным издания, состояние Бакальчуков составило 13,1 миллиарда долларов. Совокупный капитал российских семей, которые включили в рейтинг, за год вырос на 16,1 миллиарда долларов до 42,9 миллиарда.

По сообщению Fоrbеs, компанию Wildberries изначально строили как семейную, однако формально ей владела Татьяна Бакальчук. В конце 2019 года она передала своему мужу 1% активов, что позволило аналитикам включить их семью в этот рейтинг. Второе место у совладельцев химического холдинга «Фосагро» Гурьевых. Их состояние оценили в 6,9 миллиарда долларов. Третье место досталось семье Ротенбергов с состоянием 5,95 миллиарда долларов, они в прошлом году занимали первую строчку списка.

На прошлой неделе Forbes отдал Татьяне Бакальчук первое место в списке богатейших россиянок. На втором месте — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, на третьем — совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова.