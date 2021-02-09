Оскароносный режиссер Жан-Клод Каррьер скончался во Франции

Известный французский сценарист, режиссер, лауреат премии «Оскар» Жан-Клод Каррьер скончался в Париже. Ему было 89 лет. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на дочь режиссера.

Известно, что у Каррьера не было каких-либо серьезных заболеваний. Он умер во сне. По предварительным данным, режиссер будет похоронен на родине — в деревне Коломбьер-Сюр-Орб во Франции.

За свою карьеру сценарист часто сотрудничал с режиссерами Луисом Бунюэлем и Милошем Форманом. Уже в 29 лет он стал обладателем премии «Оскар» за короткометражный фильм «Счастливая годовщина», который был снят совместно с режиссером Пьером Этексом. Последней работой Каррьера стала драма Филиппа Гарреля «Соль слез», которая вышла в 2020 году.

Каррьер широко известен зрителям как сценарист более 140 фильмов: «Скромное обаяние буржуазии», «Невыносимая легкость бытия», «Сирано де Бержерак» и «Ван Гог. На пороге вечности».

В качестве режиссера он снял короткометражный фильм «Счастливая годовщина», «Разрыв» и «Маникюрные ножницы».

Несколько дней назад скончался канадский актер Кристофер Пламмер. Ему был 91 год.