Умер актер Кристофер Пламмер

Его менеджер и друг Лу Питт сказал, что актер был незаурядным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию, придерживаясь старомодных манер, ироничного юмора и музыки слов. Питт назвал Пламмера национальным достоянием и отметил, что тот глубоко любил свои канадские корни.

«Благодаря своему искусству и человечности он тронул все наши сердца, и его легендарная жизнь сохранится для всех будущих поколений. Он всегда будет с нами», — приводит издание слова Питта.

Артур Кристофер Орм Пламмер родился в Торонто в 1929 году. За свою кинокарьеру становился двукратным лауреатом премий «Эмми» и «Тони», лауреатом премии Гильдии киноактеров США, премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Независимый дух».

Наибольшую известность Пламмеру принесли роли в таких картинах, как «Звуки музыки», «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Игры разума», «Сокровище нации», «Воображариум доктора Парнаса», «Девушка с татуировкой дракона».