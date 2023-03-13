Знаменитости 13 марта 2023, 07:56 «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер Актер Брендан Фрейзер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль flickr

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Актер Брендан Фрейзер стал обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». Награду он получил за работу в фильме «Кит». Телеканал ABC ведет прямую трансляцию премии.

За «Оскар» в этой номинации также боролись Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Остин Батлер («Элвис»), Билл Найи («Жить») и Пол Мескал («Солнце мое»). Лучшим актером второго плана киноакадемики назвали Джонатана Ке Квана («Все везде и сразу»).

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Ранее Фрейзер за фильм «Кит» удостоился награды Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG). Российским зрителям актер хорошо знаком по ролям в такх фильмах как «Мумия», «Мумия возвращается», «Джордж из „Джунглей“.

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Церемония премии «Оскар» проходит сейчас в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Лучшей картиной стала лента«Все везде и сразу» Дэна Квана. В этой номинации также были представлены фильмы «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Говорят женщины» Сары Поли, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда, «Банши Инишерина» Мартина Макдонаха, «Фабельманы» Стивена Спилберга, и «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона.