Мир 13 марта 2023, 07:11 Лучший фильм года назвали на кинопремии «Оскар» Фильм «Все везде и сразу» назвали лучшей картиной года на кинопремии «Оскар-2023» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Картину «Все везде и сразу» признали лучшим фильм года на кинопремии «Оскар-2023». Об этом сообщил телеканал АВС.

В номинации «Лучший фильм» были представлены десять картин: «Говорят женщины» Сары Поли, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Тар» Тодда Филда, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Элвис» База Лурмана, «Банши Инишерина» Мартина Макдонаха, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона и «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера.

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Также фильм «Все везде и сразу» получил премии в номинациях за лучший монтаж, лучший оригинальный сценарий и лучшую режиссуру.

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Ранее стало известно, что вместе Мишель Йео на главную роль в фильме претендовал Джеки Чан, однако он отказался от участия.

Авторами картины выступили Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, он появился на больших экранах весной 2022 года, заработав в прокате свыше 107 миллионов долларов.