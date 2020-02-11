Оскар Кучера раскритиковал аэропорт Усинска

На личной странице в Instagram Кучера рассказал о неприятной посадке. По словам ведущего, самолет ударился о взлетно-посадочную полосу. Кучера отметил, что при посадке борт «так трясло, что стало не по себе».

Актер узнал, что позже другие пассажиры испытали подобные ощущения.

«На следующий день, когда мои друзья летели за мной, то при посадке стюардесса сказала им, что бы они крепко пристегнулись, так как полоса короткая и обледенелая. Об этом им сообщили диспетчеры. И слава Богу у нас все было хорошо», — заметил Кучера.

Он обвинил сотрудников аэропорта Усинска в бездействии.

«Службы аэропорта знали о том, что у них полоса ненадлежащего качества!!! Знали и ничего не делали!!! И какое счастье, что никто серьезно не пострадал! Я считаю, что просто это спустить на тормозах будет бесчеловечно, по отношению ко всем. И к авиакомпаниям и, конечно же, к людям!!!» — заявил Кучера.

Ранее после жесткой посадки пассажирского боинга аэропорт в Усинске закрыли до утра 10 февраля.