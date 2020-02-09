Аэропорт Усинска закрыли из-за жесткой посадки самолета Utair

После жесткой посадки пассажирского самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair, воздушную гавань закрыли до утра понедельника, 10 февраля.

«Обратный рейс из Усинска в Москву (самолет должен был вылететь 9 февраля в 14:00 по Москве) перенесен на завтра на 12:00 мск.», — приводит ТАСС заявление авиагавани. При этом все завтрашние рейсы из Москвы в Усинск и обратно, из Бугульмы в Усинск и обратно планируются по расписанию.

Пассажирский самолет жестко сел в аэропорту Усинска 9 февраля. У него подломились задние стойки шасси и воздушное судно остановилось «на брюхе». На борту самолета находилось 100 человек. Погибших в результате происшествия нет. Один пассажир получил легкие повреждения. На месте аварии сейчас работают сотрудники экстренных служб, аэропорт не работает.

Во время инцидента пассажиры самолета не сразу поняли, что именно произошло. Они увидели проблемы с шасси только когда эвакуировались, рассказал «360» один из пассажиров аварийного борта. При приземлении люди почувствовали сильный удар, а в салоне отвалились части обшивки.