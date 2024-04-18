Знаменитости 18 апреля 2024, 13:45 Ортман назвала причину возрождения группы «Тутси» Певица Ортман назвала решение о возрождении группы «Тутси» обоюдным Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Читать 360tv в

Певица Ирина Ортман вернулась в группу «Тутси». Коллектив возобновил гастроли по стране, сообщила артистка в беседе с Teleprogramma.pro.

«Наше решение возобновиться было абсолютно обоюдным. Мы все скучали друг по другу, записали несколько песен, сейчас гастролируем и очень этому рады», — сказала она.

Реклама

Ортман отметила, что у нее и коллег не было сильного стремления возрождать группу, они просто записали одну композицию. После того как песня стала популярной среди поклонников, певицы приняли решение попробовать еще раз выступать вместе.

Исполнительница добавила, что каждая участница группы «Тутси» занималась сольной карьерой в разные времена. При этом никакого соперничества не было.

Ранее участницы группы «Тутси» рассказали, почему распался коллектив. По словам Ортман, для этого пришло время. Однако Наташа Ростова считает, что они просто брали перерыв.