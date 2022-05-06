Участницы группы «Тутси» рассказали о причинах распада коллектива в проекте «Загугли звезду»

Участницы нашумевшей в 2000-х годах группы «Тутси» вновь собрались в одном коллективе. В ближайшее время они появятся на церемонии вручения премии RU.TV. О том, почему их коллектив распадался, певицы рассказали в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

По словам Ирины Ортман, состав участниц в группе менялся четыре раза.

«Если считать, какой это по счету измененный состав, то, наверное, будет четвертый. У нас тусовались разные девочки, сначала уходила Маша, на ее место приходила Аделина Шарипова. Потом группу покидала Леся Ярославская. И на ее место как раз пришла Сабрина, после Аделины она была у нас непродолжительное время. Потом ее поменяли на Сабрину Гаджикаибову, она выпускница „Фабрики звезд — 6“, после чего Маша вернулась, а потом Сабрина ушла», — сказала она.

Другая участница коллектива Леся Ярославская рассказала, что даже после распада группы девушки продолжали общаться между собой. Те, кто находился на «Фабрике звезд — 3», даже создали специальный чат для общения.

«Конечно, мы дружим. Все это время мы общались, делились различными радостями и горестями, ездили друг к другу в гости, собирались, общались. И что касается „Фабрики звезд — 3“, то чем мы отличаемся от других проектов? У нас есть собственный чат „ФЗ- 3“, и мы общаемся с участниками нашего выпуска», — сообщила Ярославская.

Отвечая на главный вопрос журналистов, почему группа все-таки распалась, Ирина Ортман заметила, что тогда пришло для этого время. А вот Наташа Ростова считает, что они, таким образом, просто решили взять перерыв.

«Мне кажется, мы просто взяли некий тайм-аут. Понятно, что он был бессрочный. На сей раз я ушла в декрет и замужество, и все как-то подошло к логическому завершению, да и закончились контракты с продюсерским центром. И вот…», — заключила она.