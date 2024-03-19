Знаменитости 19 марта 2024, 19:04 Орейро тайно приехала в Москву — СМИ Mash: актриса Наталия Орейро тайно приехала в Москву на поезде Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро тайно приехала в Москву. Она прибыла в столицу на скоростном поезде «Сапсан» из Санкт-Петербурга, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в городе на Неве Орейро участвовала в съемках новогоднего российского фэнтези «Письмо Деду Морозу». Актриса прилетела из Уругвая в Санкт-Петербург, а оттуда — в Москву.

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Mash уточнил, что приезд звезды тщательно скрывали, по этой причине Орейро шла по перрону в кепке, капюшоне, а лицо закрывала широким шарфом. Охранники сопроводили ее до черного Mercedes, актриса села в машину и уехала.

Наталья Орейро будет играть саму себя в эпизоде фильма, где должно исполниться новогоднее желание главного героя. Ее партнерами по съемкам станут актеры Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.