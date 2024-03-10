Мир 10 марта 2024, 23:47 Наталья Орейро сыграет саму себя в российском фильме с Асмус и Охлобыстиным Наталья Орейро прибудет в Москву для съемок в фильме с Асмус и Охлобыстиным РИА «Новости»

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Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро сыграет саму себя в российском фэнтези «Письмо Деду Морозу». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

Звезда сыграет роль в эпизоде с исполнением новогоднего желания главного героя. На фото в Instagram артистка показала версию ее сценария. Звезда будет играть саму себя.

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Менеджеры знаменитости уже забронировали ей номер в одном из московских отелей. По предварительной информации, артистка прибудет в российскую столицу «со дня на день».

Певица будет сниматься на одной съемочной площадке с российскими актерами Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус.

Ранее сербского актера с гражданством России Милоша Биковича лишили роли в новом сезоне американского сериала «Белый лотос». Телекомпания НВО поступила так под давлением критики в соцсетях. В третьем сезоне проекта артист должен был сыграть русского тренера по йоге.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.