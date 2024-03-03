Знаменитости 03 марта 2024, 23:19 Орбакайте упала во время выступления в Петербурге Орбакайте запуталась в наряде и упала на концерте в Петербурге РИА «Новости»

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Певица Кристина Орбакайте упала на глазах у зрителей на концерте в Санкт-Петербурге. Видео появилось в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Концерт Орбакайте проходил в БКЗ «Октябрьский». Ближе к концу одного из выступлений артистка спустилась в зал в платье-балахоне из страз, а когда поднялась обратно на сцену, запуталась в наряде и упала.

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К этому моменту песня уже заканчивалась. Исполнительница не стала вставать со сцены, а просто легла на ней. Орбакайте дождалась танцоров, которые подняли ее.

«Снимайте платье», — сказала иронично она.

За кулисами певица надела другое платье и продолжила концертную программу, периодически шутя о своем падении.

Ранее стало известно, что петербургские чиновники выделили 2,5 миллиона рублей на покупку билетов на концерт Кристины Орбакайте. В начале февраля ее концерт отменили во Владивостоке.