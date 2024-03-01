01 марта 2024, 23:56
Петербургские чиновники закупили билеты на концерт Орбакайте на 2,5 млн рублей
«Фонтанка»: в Петербурге выделили 2,5 млн рублей на билеты на концерт Орбакайте
Петербургские чиновники выделили 2,5 миллиона рублей на покупку билетов на концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен пройти в Большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» 3 марта. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Фонтанка» со ссылкой на сайт госзакупок.
Пока неизвестно, какое количество билетов уже выкупили. Часть их них администрация муниципального округа Левашово раздаст местным жителям.
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Эта сумма раза в два больше потраченного на эти же цели бюджета в петербургском поселке Усть-Ижора, где около миллиона рублей выделили на приобретение 300 билетов. Только здесь мероприятие отменили из-за недовольства жителей.
Концерт в Петербурге должен был стать первым в рамках гастролей артистки. Второе пройдет в Москве.
В начале февраля концерт Орбакайте отменили во Владивостоке.
Ранее издание «Абзац» сообщило, что артистка, которая после начала спецоперации уехала жить в США, заявила о желании выступить перед участниками СВО в госпиталях во время следующего визита в Россию.
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