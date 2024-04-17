Знаменитости 17 апреля 2024, 12:47 Орбакайте показала семейные кадры в день рождения отца Певица Орбакайте опубликовала в соцсетях семейные кадры в честь 79-летия отца Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Отец певицы Кристины Орбакайте Миколас Орбакас 16 апреля отметил свое 79-летие. Дочь поздравила именинника в своем Instagram*.

«С днем рождения, папа», — написала она.

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Орбакайте опубликовала архивные семейные снимки в честь праздника. На кадрах исполнительница в юном возрасте стоит рядом с отцом.

Артистка также разместила видеоролик с папой и матерью Аллой Пугачевой. Веселая семья танцевала на улице.

На день раньше Миколаса Орбакаса юбилей отпраздновала его бывшая супруга певица Алла Пугачева. Орбакайте в честь дня рождения матери опубликовала в соцсетях семейное видео из личного архива. Артистка выбрала для музыкального сопровождения ролика свою песню «Алла будет петь», выпущенную в 2023 году.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.