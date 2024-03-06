Знаменитости 06 марта 2024, 10:44 Орбакайте не выступит в Кремле Выступления Орбакайте, Меладзе и Киркорова в Кремлевском дворце не состоится РИА «Новости»

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Выступление Кристины Орбакайте в Государственном Кремлевском дворце не состоится. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на пресс-секретаря площадки Константина Ярошевского.

Концерт с участием российских исполнителей и музыкальных коллективов проведут в честь 8 марта. В программе предстоящего мероприятия будут участвовать только те исполнители, которых заранее обозначили в афише, уточнил Ярошевский. При этом Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров в этот перечень не войдут.

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«Орбакайте, Киркорова не будет. Меладзе тоже», — сказал Ярошевский.

Сейчас в афише мероприятия заявлены такие артисты, как Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Олег Газманов, Люся Чеботина и другие.

Отмена выступления — не единственная неприятность, с которой пришлось столкнуться дочери Аллы Пугачевой. На концерте в Петербурге она запуталась в наряде и упала. Исполнительница не стала вставать со сцены, а просто легла на ней.