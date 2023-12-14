Знаменитости 14 декабря 2023, 11:16 Жена Бориса Щербакова назвала уткой новость о победе актера над раком Жена актера Бориса Щербакова опровергла новость о его победе над раком Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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У актера Бориса Щербакова все в порядке со здоровьем, он ничем не болел. Об этом сообщила «Известиям» жена артиста, актриса и писательница Татьяна Бронзова.

Супругу Щербакова попросили прокомментировать новость о победе актера над онкологическим заболеванием.

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«Какую болезнь? Он здоров. Где вы это взяли, кто такие утки пускает?» — ответила Бронзова.

Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на свой источник, что артист якобы победил рак в тяжелейшей борьбе. По данным авторов статьи, в феврале у звезды сериалов «Солдаты» и «Сыщики» будто бы обнаружили злокачественную опухоль в почке. Актер якобы перенес операцию и полгода проходил реабилитацию, после чего контрольное обследование показало отличные результаты, указал Shot.

В феврале Щербаков действительно попал в больницу. Тогда сын артиста сообщил «360», что его отца госпитализировали на фоне возможных кардиологических проблем из-за простуды.