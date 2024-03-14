Знаменитости 14 марта 2024, 03:10 «Опарыши и саранча». Шаляпин подобрал идеальный рацион для Волочковой Прохор Шаляпин посоветовал Волочковой перейти на диету из опарышей и сверчков РИА «Новости»

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Певец Прохор Шаляпин рекомендовал балерине Анастасии Волочковой перейти на диету из опарышей и саранчи. Об этом он рассказал в интервью mk.ru.

Артист посетил дегустацию экзотических блюд от диетолога Марият Мухиной, где попробовал большое количество блюд с насекомыми.

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Гостям мероприятия предлагали оценить на вкус пиццу с миксом насекомых, пирожки с личинками, саранчу с лимонником и бамбуковых червей. Кроме того, как признался Шаляпин, там он впервые попробовал лягушачьи лапки.

«Друзья, я нашел то, что действительно будет подходить Насте Волочковой в рационе: это лапки лягушек и саранча, а также опарыши и шелкопряды», — заявил певец.

Шаляпин также признался, что ему понравилось печенье из перемолотых сверчков.

Ранее профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина рассказала, что в красном мясе содержится большое количество микроэлементов, необходимых для нормальной работы всего организма.