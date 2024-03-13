Здоровье 13 марта 2024, 15:50 Врач Рощина заявила, что красное мясо не нужно полностью исключать из рациона

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Касное мясо — спорный продукт, который действительно нуждается в ограничении, но ни в коем случае не в полном исключении. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина.

Она объяснила, что в красном мясе содержится большое количество B12, цинка и железа. Эти микроэлементы необходимы для нормальной работы всего организма и мозга в частности. Продукт можно есть даже при соблюдении средиземноморской диеты, которой рекомендуют придерживаться для сохранения когнитивных функций.

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«Она предполагает наличие не менее пяти порций фруктов и овощей в день, регулярное потребление рыбы, злаков. Не рекомендуется есть большое количество красного мяса, но диета не исключает его полностью из-за содержания в нем витамина B12, цинка и железа», — отметила врач.

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