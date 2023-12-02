Мир 02 декабря 2023, 23:55 Исламисты пообещали напасть на принца Гарри в поддержку ХАМАС Focus online: исламисты намерены атаковать принца Гарри в поддержку ХАМАС Википедия

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Исламисты намерены напасть на британского принца Гарри. Об этом сообщил сайт Focus online со ссылкой на немецкие службы.

«Судя по всему, исламисты преследуют цель совершить нападение на принца Гарри. Он символизирует [для них] ненавистный Запад и сторонников Израиля», — сказано в публикации.

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Журналисты объяснили, что мотивом для нападения со стороны экстремистов может стать участие принца в военной операции в Афганистане. Он был авиационным наводчиком в этой стране с 2007 по 2008 года, также с 2012 по 2013-й герцог Сассекский служил на юге государства. Во время службы Гарри совершал вылеты против «Талибана»* и других исламистских движений.

В издании напомнили, что неделю назад на сайте «Аль-Каиды»** опубликовали призыв к нападению на королевскую семью Великобритании в поддержку радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее палестинская группировка «Исламский джихад»*** объявила о ракетном ударе по Иерусалиму. До этого Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие в секторе Газа на восьмой день, но сделка сорвалась.

* «Талибан», «Аль-Каида»**, «Исламский джихад»*** — террористические организации, запрещенные в России.