«Она заряжала весь зал». Владимир Пресняков рассказал о знакомстве с Лядовой

Композитор Людмила Лядова всегда энергично пела, играла и заряжала весь зал. Ее уход стал большой утратой для всего музыкального мира. Об этом «360» рассказал российский композитор, аранжировщик, саксофонист и заслуженный артист России Владимир Пресняков — старший.

«Моя землячка. Это очень прискорбно для меня. Она, так же как и я, из Свердловска. Мы с ней пересекались не раз и даже говорили о родном городе. Я восхищался тем, что она, находясь в преклонных годах, на концертах выступала на высоких каблуках. Энергично садилась за рояль и пела», — рассказал композитор.

Он вспомнил, что одной из самых первых ее песен, исполняемых на Западе, стала «Чудо-песенка». Впоследствии этот номер стал у Лядовой коронным.

«Она заряжала весь зал. Несколько раз я наблюдал с легкой завистью, я восхищался ей», — сказал Пресняков.

Саксофонист отметил, что Людмила Лядова была замечательным композитором и ее уход стал утратой не только для родственников, но и для всех музыкантов.

«Мне очень жаль. Замечательная носительница русской композиторской фамилии. Член „Могучей кучки“ был композитор Лядов. Я соболезную ее родственникам и всем музыкантам», — заключил собеседник «360».

В среду, 10 марта, народная артистка РСФСР, композитор Людмила Лядова умерла в возрасте 95 лет. В феврале она заразилась коронавирусом и лежала все это время в больнице. Лядова также была подключена к ИВЛ.