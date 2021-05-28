«У нее что-то с головой»: Солнцев допустил, что Бузова принимает запрещенные вещества

Блогер Рустам Солнцев не исключил, что Ольга Бузова может принимать запрещенные препараты или злоупотреблять алкоголем. По его словам, мало кто жалеет, что она покинула «Дом-2», сообщил Пятый канал.

Место Бузовой в телепроекте в качестве ведущей занял ее бывший молодой человек Давид Манукян. По мнению инсайдеров, это сделано для того, чтобы задеть Ольгу. Солнцев считает, что ее не особо интересует эта ситуация, так как девушка якобы находится в неадекватном состоянии, написала «Экспресс газета».

«Я думаю, что она ничего не думает. Потому что она невменяема последние года три. Сознание чем-то расширяется. Это, по-моему, ясно и видно из ее Instagram-Stories, публичных каких-то ее появлений. У нее что-то с головой», — подчеркнул журналист.

Рустам напомнил, 9 мая Ольга записывала Stories во время минуты молчания, а также приехала в храм в вызывающем наряде.

Ранее стало известно, что Бузова будет наставником в шоу «Х-фактор» в Белоруссии. Бывшей ведущей «Дома-2» настолько понравилось это предложение, что она решила поехать в республику пораньше и лично взялась за отбор участников.