25 февраля 2024, 17:11
«Он весь как под копирку». Актер Вахрушев — об артхаусе
Актер Вахрушев раскритиковал артхаусное кино за его однотипность
Артхаусное кино является предсказуемым и однотипным, а также не несет в себе «коммерческий вайб». Любой продюсер может заранее назвать победителей Каннского фестиваля, но никому не удастся заранее точно спрогнозировать кассовость кинокартин. Об этом заявил российский актер Данила Вахрушев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».
Артхаус нужно забыть
По его мнению, артхаус давно перестал быть чем-то «крутым» и про это направление стоит начать забывать, чтобы уделить внимание другим жанрам.
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«Слово об артхаусе. Я считаю, что нужно вообще забыть про эту [вещь]», — резко высказался артист.
Актер также раскритиковал режиссеров, которые «для понта» до сих пор используют пленку при съемке. Он напомнил, что все эффекты прекрасно накладываются с помощью специальных программ, доступных даже в телефоне.
«Я не знаю, в чем понт. Я могу научно доказать, что любой эффект можно наложить на телефоне, это только вопрос времени», — указал Вахрушев.
Нет коммерческого вайба
Артист добавил, что режиссеры, снимающие артхаусные ленты, зачастую не стремятся заинтересовать зрителя и думают только о наградах на конкурсах.
«„Ни один продюсер не скажет: „Вот этот фильм точно заработает много денег“. Но я уверен, что практически любой продюсер может сказать: „Вот этот фильм выиграет в Каннах“», — отметил Вахрушев.
Актер подверг критике артхаусных режиссеров и за одинаковую атмосферу, переходящую из фильма в фильм.
«Весь этот артхаус, он весь как под копирку вечно. Если честно, мне это не нравится. Я считаю, что в любое кино надо нести какой-то коммерческий вайб, нужно думать об этом», — заключил он.
Ранее Вахрушев прокомментировал высказывания Никиты Кологривого. Артист признался в интервью, что перестал уважать звезду сериала «Слово пацана» из-за его скандальных заявлений.
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