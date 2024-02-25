Эксклюзив 25 февраля 2024, 16:58 «Перестал уважать». Актер Вахрушев — о высказываниях Кологривого Актер Даниил Вахрушев заявил, что потерял уважение к Кологривому после его слов Телеканал «360»

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О своих партнерах высказываться неэтично. Актер Даниил Вахрушев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» рассказал о совместной работе с Сергеем Буруновым, а также прокомментировал публичные высказывания Никиты Кологривого, раскритиковавших своих коллег.

«Я считаю, что если ты много говоришь, то и много делать должен. О своих партнерах в целом нельзя ничего плохого говорить — это неэтично. Даже на площадке ты не можешь подойти к партнеру и что-то посоветовать», — отметил Вахрушев.

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Он добавил, что никогда не встречал, чтобы известные актеры подходили к коллегам и указывали им, как лучше разыграть ту или иную сцену.

«Даже Нагиев себе такое не может позволить», — отметил Вахрушев.

После скандальных высказываний Кологривого Вахрушев потерял к нему уважение.

«Я его перестал уважать после этого интервью, хотя я с ним не взаимодействовал, потому что никогда при мне ни один актер не позволял себе такого вообще. Особенно на проекте, который тебя сделал», — заключил он.

Вахрушев также посоветовал забыть о таком жанре, как арт-хаус, и развивать кино в сторону нашего фольклора.

«Мечтаю, чтобы кто-нибудь снял фильм по мотивам [метамира] Стругацких „Мир Полудня“. Можно в стиле „Звездных войн“ создать трилогию», — заметил он.

Полную версию интервью с актером Даниилом Вахрушевым смотрите на Rutube-канале «360».

Ранее Кологривый изъявил желание лично побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. Актер пояснил, что хочет сам проверить интеллект российского лидера.