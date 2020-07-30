Российский рэпер, выступающий под псевдонимом Obe 1 Kanobe, рассказал каким был Энди Картрайт, которого на днях, как предполагает следствие, расчленила жена. В беседе «360» он сообщил, что погибший очень любил свою жену.

Obe 1 Kanobe рассказал, что Картрайт, несмотря на то, что преподносил свое творчество в мрачных тонах, был очень добрым и душевным человеком.

«Он был очень приличный, пара у них была такая хорошая. Мне казалось, у них так все замечательно, для меня это шок», — поделился артист.

Рэпер допустил, что у Энди была депрессия. Однако отметил, что тот всегда улыбался и никогда не показывал свои проблемы.

«Не хочу никого обидеть, но он не был сильно популярным. Скорее для закрытой тусовки, для андеграунда. Особенно сейчас с этим вирусом — я понимаю, почему он мог быть в депрессии», — заключил он.

По его словам, он не слышал, чтобы у погибшего были какие-либо сложности с запрещенными препаратами.

«Насколько я знаю, никаких проблем у него с наркотиками не было. Он очень любил свою девушку и был неконфликтным человеком. С ним всегда можно было побеседовать», — рассказал Obe 1 Kanobe.

Он также добавил, что знаком с женой Картрайта. Они общались однажды после баттла между ним и ее мужем.

«Мне она показалась очень приятной и открытой. Как будто два разных человека — которого я видел и про которого сейчас я слышу это», — заключил артист.

Obe 1 Kanobe также выразил обеспокоенность о маленьком ребенке пары, который вырастет и узнает, что произошло.

«И как он вообще с этим жить будет, я не представляю. В моем-то возрасте я такое бы не осилил, а ребенок…» — заключил он.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге найдены останки рэпера, расфасованные по пакетам. Жена сама рассказала, что расчленила тело Энди после того, как он умер от передозировки наркотиков. Женщина якобы хотела избавить своего мужа от бесславной смерти.