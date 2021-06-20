facebook_pixel
    20 июня 2021, 10:42

    «Он не из таких». Агент Головина не поверила, что актер из «Кадетства» мог к кому-то пристать

    Александр Блинов, Екатерина Андронова

    Анна Старадумова, агент актера Александра Головина, не верит, что звезда сериала «Кадетство» мог домогаться молодой актрисы Дарьи Митичашвили. Об этом Старадумова заявила «360».

    «Он не из таких». Агент Головина не поверила, что актер из «Кадетства» мог к кому-то пристать

    «Он ни к кому не приставал. Все это наглая ложь и провокация. Он не из таких людей, которые будут к кому-то приставать», — заявила менеджер актера.

    Старадумова отметила, что ее не было рядом в тот момент, когда все произошло. Потому что актер живет в Москве, а она в Петербурге.

    Агент попросила не беспокоить Головина по этому поводу. По ее словам, никак реагировать на произошедшее он не собирается.

    «Не будет никакой реакции. Я впервые в жизни слышу, что Саша к кому-то мог пристать. Я вчера эту информацию вечером уже услышала и сегодня ему позвоню. Но для меня это какое-то открытие», — призналась Старадумова.

    Митичашвили накануне обвинила Головина в домогательствах. Она рассказала «360», что актер пристал к ней возле бара в Камергерском переулке. Он якобы пытался залезть ей рукой под юбку. Актрису шокировало такое поведение звезды. Она отпрыгнула в сторону и сделала ему замечание. Но вместо извинений услышала только неприятные слова в свой адрес. А друзья Головина уверяли девушку, что такое поведение для актера простительно. Но сама Митичашвили не понимает, как профессия может оправдывать такое поведение. Она написала заявление в полицию.