«Он не из таких». Агент Головина не поверила, что актер из «Кадетства» мог к кому-то пристать

Анна Старадумова, агент актера Александра Головина, не верит, что звезда сериала «Кадетство» мог домогаться молодой актрисы Дарьи Митичашвили. Об этом Старадумова заявила «360».

«Он ни к кому не приставал. Все это наглая ложь и провокация. Он не из таких людей, которые будут к кому-то приставать», — заявила менеджер актера.

Старадумова отметила, что ее не было рядом в тот момент, когда все произошло. Потому что актер живет в Москве, а она в Петербурге.

Агент попросила не беспокоить Головина по этому поводу. По ее словам, никак реагировать на произошедшее он не собирается.

«Не будет никакой реакции. Я впервые в жизни слышу, что Саша к кому-то мог пристать. Я вчера эту информацию вечером уже услышала и сегодня ему позвоню. Но для меня это какое-то открытие», — призналась Старадумова.

Митичашвили накануне обвинила Головина в домогательствах. Она рассказала «360», что актер пристал к ней возле бара в Камергерском переулке. Он якобы пытался залезть ей рукой под юбку. Актрису шокировало такое поведение звезды. Она отпрыгнула в сторону и сделала ему замечание. Но вместо извинений услышала только неприятные слова в свой адрес. А друзья Головина уверяли девушку, что такое поведение для актера простительно. Но сама Митичашвили не понимает, как профессия может оправдывать такое поведение. Она написала заявление в полицию.