Знаменитости 12 апреля 2024, 00:08 «Он навсегда со мной». Вдова Кунгурова на похоронах мужа сжимала обручальное кольцо Вдова Кунгурова сжимала в руках обручальное кольцо на похоронах певца РИА «Новости»

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Убитая горем вдова певца Евгения Кунгурова Ирина Меледина во время похорон мужа сжимала в руках обручальное кольцо. Об этом сообщил StarHit.ru.

По данным издания, сначала женщина не хотело общаться с журналистами, но позже все же обратилась к ним.

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«Хотите знать, ушел ли он от меня? Он от меня не ушел, он навсегда со мной, в наших детях. Спасибо всем, что пришли», — сказала Меледина.

В четверг, 11 апреля, на Троекуровском кладбище Москвы прошло закрытое прощание с участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. На церемонию пускали людей только по спискам. Проститься с Кунгуровым пришли коллеги музыканта: певица Зара и актриса Екатерина Гусева. Певца похоронят в Свердловской области, в городе Заречный, где он родился.

Евгений Кунгуров погиб в понедельник, 8 апреля. Певец покончил с собой. Его тело обнаружили у жилого дома в Пресненском районе Москвы.