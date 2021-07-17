«Он меня избегал». Дюжев рассказал о гениальном актерском ходе Мамонова на съемках «Острова»

Актер Дмитрий Дюжев рассказал, что снимался с Петром Мамоновым в фильме «Остров». Своими воспоминаниями он поделился с «360».

«Весь съемочный процесс он всячески избегал со мной общения. Я понял, что, наверное, есть какая-то причина, и перестал к нему обращаться», — поделился Дюжев.

Он добавил, что в последний день съемок Мамонов сам подошел к нему, извинился и объяснил свое поведение. Оказалось, что ему было сложно играть конфликт с персонажем Дюжева, поэтому он избегал актера, чтобы не проникнуться к нему теплыми чувствами.

«Я все это время сам мучился и сам держался от разговора с тобой. А теперь мы этот процесс закончили, я роль сыграл, ты мне в этом помог, поэтому давай дружить и общаться», — процитировал Дюжев коллегу.

Такое погружение Мамонова в роль он назвал гениальным.

В четверг вечером стало известно о смерти артиста и музыканта Петра Мамонова. Ему было 70 лет. Об этом сообщила его жена Ольга Мамонова. Также запись появилась на официальной странице Мамонова в Facebook.